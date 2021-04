Tamponi per andare a teatro, Marisa Laurito: “E chi li paga?” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Bisogna fare i Tamponi per andare al teatro? Non ho capito, ma chi li paga? La gente che viene a teatro? Già per far venire la gente a teatro è una guerra, se aggiungi il costo del tampone al costo del biglietto, con questa crisi, ma chi ci va a teatro? Non si può pensare che la gente paghi un costo del genere’‘. Così il direttore del teatro Trianon Viviani di Napoli Marisa Laurito all’Adnkronos sull’ipotesi di riaprire i teatri con l’obbligo di fare un tampone non più di 48 ore prima dell’evento. “I teatri sono senza soldi e i biglietti costano – prosegue – poi c’è una riduzione dei posti perché ovviamente non si possono riempire i teatri. A me piacerebbe sapere chi li ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ”Bisogna fare iperal? Non ho capito, ma chi li? La gente che viene a? Già per far venire la gente aè una guerra, se aggiungi il costo del tampone al costo del biglietto, con questa crisi, ma chi ci va a? Non si può pensare che la gente paghi un costo del genere’‘. Così il direttore delTrianon Viviani di Napoliall’Adnkronos sull’ipotesi di riaprire i teatri con l’obbligo di fare un tampone non più di 48 ore prima dell’evento. “I teatri sono senza soldi e i biglietti costano – prosegue – poi c’è una riduzione dei posti perché ovviamente non si possono riempire i teatri. A me piacerebbe sapere chi li ...

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi per In Valdera 23 nuovi positivi al coronavirus I test eseguiti sono stati 216 tamponi molecolari e 25 test rapidi. La percentuale di positività è del 9,54%. I guariti sono stati 39. Per quanto riguarda le vaccinazioni anti - covid , tra Valdera e ...

Vaccini Covid, in arrivo oltre 2 milioni di dosi: c'è anche Johnson Johnson ...aspettare per un sì o un no " ha aggiunto " Mi auguro che Ema lo dica in fretta ". Leggi anche UTILI Vaccini Covid, dal 14 aprile attiva solo la Piattaforma Poste SANITA' No vaccini e tamponi a ...

Decreto Sostegni, risorse anche per tamponi e termoscanner Tecnica della Scuola Covid: calo dei nuovi casi nel reggiano (+103) e un decesso Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.229 tamponi molecolari, per un totale di 4.150.281. A questi si aggiungono anche 4.670 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia È quanto emerge dai dati del monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata dell'11 aprile. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.244 ...

