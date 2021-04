Superluna | la prima dell’anno in arrivo tra il 26 e il 27 aprile

Advertising

chiaradimaggio_ : sto aspettando la prima Superluna del 2021, come da sabri aspetta le nuove puntate di lol - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tutti sul balcone la notte del 26 aprile: c’è la prima Superluna “rosa” del 2021 - mbbelluco : RT @LaStampa: Tutti sul balcone la notte del 26 aprile: c’è la prima Superluna “rosa” del 2021 - gazzettamantova : Tutti sul balcone la notte del 26 aprile: c’è la prima Superluna “rosa” del 2021 E’ l'occasione in cui il nostro sa… - raffaellasalato : RT @LaStampa: Tutti sul balcone la notte del 26 aprile: c’è la prima Superluna “rosa” del 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Superluna prima

Vanity Fair Italia

L'evento, inoltre, coincide con laluna piena dell'anno e per questo lo spettacolo si ... La 'di sangue ' sarà visibile per circa un'ora.Lacade sulla soglia dell'equinozio di Primavera che, come già avvenuto altri anni, ... La Pasqua, invece, che - continua Masi all'agenzia ANSA - cade ladomenica successiva alla...Si troverà vicino al perigeo, vale a dire la distanza minima dalla Terra. Per vederla basterà uscire in balcone ...La Luna continua ad affascinare gli astronomi di tutto il mondo ed è sempre più vicino il momento del secondo allunaggio della storia: dopo la prima missione del 1969, nel 2024 si farà il bis per scop ...