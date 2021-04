Sono solo complimenti (Di lunedì 12 aprile 2021) “” non vi hanno mai risposto con questa frase? Magari dopo che hai mandato a quel paese uno sconosciuto che per strada ti ha gridato : ” ah bella!”. “”Tutto inizia quando… Aurora Ramazzotti durante una stories si é arrabbiata perché un uomo le ha gridato apprezzamenti ben poco carini per strada. Immaginate Aurora che sta facendo jogging, sente caldo, decide di togliere la felpa e di continuare a fare sport in canottiera. Quando un uomo le fa un “bel” complimento velato di violenza. La cattiveria del web “Sarà peggio quando non ti fischierà più nessuno” si legge tra i commenti al suo post liberatorio su instagram. Ma anche “sei brutta dovresti essere contenta che lo facciano” . Con questo episodio si é iniziato a parlare di “cat calling” e le bestie di tastiera sembra che non aspettassero altro per sfogarsi su di lei. Aurora Ramazzotti affronta questo ed altri ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 12 aprile 2021) “” non vi hanno mai risposto con questa frase? Magari dopo che hai mandato a quel paese uno sconosciuto che per strada ti ha gridato : ” ah bella!”. “”Tutto inizia quando… Aurora Ramazzotti durante una stories si é arrabbiata perché un uomo le ha gridato apprezzamenti ben poco carini per strada. Immaginate Aurora che sta facendo jogging, sente caldo, decide di togliere la felpa e di continuare a fare sport in canottiera. Quando un uomo le fa un “bel” complimento velato di violenza. La cattiveria del web “Sarà peggio quando non ti fischierà più nessuno” si legge tra i commenti al suo post liberatorio su instagram. Ma anche “sei brutta dovresti essere contenta che lo facciano” . Con questo episodio si é iniziato a parlare di “cat calling” e le bestie di tastiera sembra che non aspettassero altro per sfogarsi su di lei. Aurora Ramazzotti affronta questo ed altri ...

