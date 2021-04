Secondo uno studio israeliano la variante sudafricana “buca” il vaccino Pfizer (Di lunedì 12 aprile 2021) Il vaccino Pfizer protegge dalla variante sudafricana? Da mesi se lo chiedono scienziati e non. Questo studio è stato realizzato dall’università di Tel Aviv e dall’istituto Clalit, ma non è ancora stato sottoposto a peer review. Comunque: sembra che in alcuni casi il vaccino non sia stato in grado di proteggere dal virus sudafricano, o meglio: che il virus abbia sostanzialmente bucato la copertura. I ricercatori hanno infatti esaminato 400 persone positive dopo almeno una dose di vaccino, e le hanno confrontate con altrettante persone che non erano ancora vaccinate. Quello che hanno notato gli scienziati è che c’era una prevalenza di circa otto volte superiore della variante sudafricana tra quelli che avevano già ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilprotegge dalla? Da mesi se lo chiedono scienziati e non. Questoè stato realizzato dall’università di Tel Aviv e dall’istituto Clalit, ma non è ancora stato sottoposto a peer review. Comunque: sembra che in alcuni casi ilnon sia stato in grado di proteggere dal virus sudafricano, o meglio: che il virus abbia sostanzialmenteto la copertura. I ricercatori hanno infatti esaminato 400 persone positive dopo almeno una dose di, e le hanno confrontate con altrettante persone che non erano ancora vaccinate. Quello che hanno notato gli scienziati è che c’era una prevalenza di circa otto volte superiore dellatra quelli che avevano già ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nel 2020 l'aspettativa di vita degli italiani è diminuita di 1,2 anni, passando da 83,6 anni del 2019 a 82,4 anni.… - norenkill : @lunastortva sì perché secondo me è una cosa importante per capire chi stai andando a seguire (mi riferisco sopratt… - DanyMalkInter : @RespectxAC_MT @EnSaRiTo Zero gioco?Menomale che guardate il cricket...una squadra che lascia gli avversari a 8 gio… - IlGoldiTurone : @gianlulosito Uno che ho visto in un paio di partite e secondo me potrebbe essere utile per il nostro centrocampo è… - GiovannaSandr16 : RT @sabrina__sf: Cronache dalla neuropandeminchia: Repubblica ci informa che secondo uno studio dell'Università di Trieste entro dicembre… -