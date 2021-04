Scontri e bombe carta al sit-in “Io Apro”. L’amarezza dei ristoratori: “Siamo pacifici, vogliamo solo lavorare” (Di lunedì 12 aprile 2021) Io Apro: ristoratori in piazza a Roma, foto e video della manifestazione “Libertà, libertà”: si apre con questo slogan la manifestazione che si è svolta oggi, lunedì 12 aprile a Roma, e che ha visto principalmente i ristoratori, ma anche commercianti e imprenditori, racchiusi sotto la sigla “Io Apro” protestare contro le chiusure dovute alle norme anti-Covid. Manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 1000 persone e durante la quale si sono verificati anche diversi momenti di tensione. Tutto ha avuto inizio intorno alle 14,30 quando Mohamed El Hawi e gli altri leader di “Io Apro” sono partiti dal Pantheon per tentare di raggiungere piazza Montecitorio, inaccessibile a causa dei cordoni della polizia, che ha blindato la zona con transenne e blindati. Via del Corso blindata all’altezza di ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Ioin piazza a Roma, foto e video della manifestazione “Libertà, libertà”: si apre con questo slogan la manifestazione che si è svolta oggi, lunedì 12 aprile a Roma, e che ha visto principalmente i, ma anche commercianti e imprenditori, racchiusi sotto la sigla “Io” protestare contro le chiusure dovute alle norme anti-Covid. Manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 1000 persone e durante la quale si sono verificati anche diversi momenti di tensione. Tutto ha avuto inizio intorno alle 14,30 quando Mohamed El Hawi e gli altri leader di “Io” sono partiti dal Pantheon per tentare di raggiungere piazza Montecitorio, inaccessibile a causa dei cordoni della polizia, che ha blindato la zona con transenne e blindati. Via del Corso blindata all’altezza di ...

