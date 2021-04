Reggina, Taibi sui playoff: “Ora proviamoci”. E sui rinnovi di Nicolas e Baroni… (Di martedì 13 aprile 2021) Reggina, le parole del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi sull’obiettivo finale e sui rinnovi di Nicolas e mister Baroni Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è stato ospite telefonico di “Passione Amaranto”, sui canali ufficiali del club, per parlare della scoppiettante vittoria di ieri e del premio ricevuto prima del fischio d’inizio, quello rilasciato dall’Adicosp che lo ha incoronato miglior ds della Serie C 2019-2020. “Se ieri avessimo voluto la giornata perfetta – afferma Taibi – l’abbiamo trovata. Non era facile, ma siamo stati perfetti. Emozionato per il premio? Sì, un po’, anche per come erano trascorsi i mesi passati. Le critiche fanno parte del calcio. L’unica possibilità che abbiamo nel nostro mondo è quella di far parlare il campo ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021), le parole del direttore sportivo amaranto Massimosull’obiettivo finale e suidie mister Baroni Il direttore sportivo dellaMassimoè stato ospite telefonico di “Passione Amaranto”, sui canali ufficiali del club, per parlare della scoppiettante vittoria di ieri e del premio ricevuto prima del fischio d’inizio, quello rilasciato dall’Adicosp che lo ha incoronato miglior ds della Serie C 2019-2020. “Se ieri avessimo voluto la giornata perfetta – afferma– l’abbiamo trovata. Non era facile, ma siamo stati perfetti. Emozionato per il premio? Sì, un po’, anche per come erano trascorsi i mesi passati. Le critiche fanno parte del calcio. L’unica possibilità che abbiamo nel nostro mondo è quella di far parlare il campo ...

