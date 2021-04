Ranieri Guerra diffida Report dal rivelare le chat sul rapporto Oms

(Di lunedì 12 aprile 2021) La trasmissione di Rai 3 "" ripartirà questa sera con l'inchiesta sul piano pandemico del nostro Paese, mai aggiornato e fermo al 2006. Già prima della messa in onda si vedono però scintille tra ...

Advertising

ladyonorato : Vediamo se la Procura competente allargherà le indagini al gabinetto del ministero. Ciò che emerge da queste chat l… - La7tv : #nonelarena Non è l'Arena, mostra i messaggi shock tra Ranieri Guerra e Brusaferro: ''Sono stato brutale con gli sc… - LegaSalvini : PIANO PANDEMICO, L'OMS TACE CON I MAGISTRATI. RANIERI GUERRA HA COPERTO CONTE E SPERANZA l - SimoneP52949174 : RT @reportrai3: Tramite il suo legale prof. Roberto De Vita Ranieri Guerra diffida #Report alla pubblicazione di atti e documenti ritenuti… - GianlucaOlari : RT @reportrai3: Tramite il suo legale prof. Roberto De Vita Ranieri Guerra diffida #Report alla pubblicazione di atti e documenti ritenuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Guerra

Già prima della messa in onda si vedono però scintille tra l'ex direttore della prevenzione del ministero della Salute, finito al centro dello scandalo del non aggiornamento del piano, ...'Ho mandato scuse profuse al ministro . Alla fine sono andato su Tedros e fatto ritirare il documento. La ritengo una cosa schifosa '. Il 14 maggio 2020 il direttore aggiunto dell'Oms,, parlava così via sms con il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro . Il ministro citato nel messaggio sembra essere Roberto Speranza , mentre Tedros è Tedros Adhanom Ghebreyesus , il ...L'ex direttore della prevenzione del ministero della Salute e membro dell'Oms contro la trasmissione che si occupa del piano pandemico ...« Ranieri Guerra diffida Report dal pubblicare le chat sul rapporto dell’ Oms ». Lo scrive il programma condotto da Sigfrido ...