Quarta ondata Covid, il parere del virologo: quando è prevista e come si potrebbe evitare (Di lunedì 12 aprile 2021) Quarta ondata Covid, per il virologo Ivan Gentile, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università Federico II di Napoli e virologo al II Policlinico partenopeo è “inevitabile”. Secondo Gentile il nuovo picco dei contagi potrebbe collocarsi per il “prossimo autunno” ma sull’entità molto dipenderà dalla campagna vaccinale. Quarta ondata Covid, il monito del virologo: «Poche dosi, così è inevitabile» «In Italia abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale – sostiene il virologo – ma ci sono ancora poche dosi», commenta all’Ansa Ivan Gentile. «In questo modo avremo quindi la Quarta ondata a inizio autunno e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 aprile 2021), per ilIvan Gentile, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università Federico II di Napoli eal II Policlinico partenopeo è “inevitabile”. Secondo Gentile il nuovo picco dei contagicollocarsi per il “prossimo autunno” ma sull’entità molto dipenderà dalla campagna vaccinale., il monito del: «Poche dosi, così è inevitabile» «In Italia abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale – sostiene il– ma ci sono ancora poche dosi», commenta all’Ansa Ivan Gentile. «In questo modo avremo quindi laa inizio autunno e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale, ma senza materia prima non copriamo abbastanza citt… - fanpage : Il monito del dottor Gentile: 'Così quarta ondata inevitabile' - globalistIT : - ramses09975976 : RT @MarioBe08736435: @Agenzia_Ansa sia mai!! tanto lo sappiamo già che la quarta ondata è già pronta... - CorriereCitta : Quarta ondata Covid, il parere del virologo: quando è prevista e come si potrebbe evitare -