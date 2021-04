“Prendi una sciarpa e copriti gli occhi, voglio vedere se hai studiato davvero”. Gli studenti protestano: “Inaccettabile” (Di lunedì 12 aprile 2021) Deprecabile episodio accaduto in un istituto di Verona. Secondo quanto riporta La Repubblica, una studentessa di 15 anni si è bendato gli occhi con una sciarpa dopo indicazione della docente di lingua tedesca che non credeva alla sua bravura durante l'interrogazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) Deprecabile episodio accaduto in un istituto di Verona. Secondo quanto riporta La Repubblica, una studentessa di 15 anni si è bendato glicon unadopo indicazione della docente di lingua tedesca che non credeva alla sua bravura durante l'interrogazione. L'articolo .

Advertising

andreadelogu : Quante barre han detto questa sera? Tutta una barra di su una barra di giù. Come stai? Barra Che tempo fa oggi? Ba… - BABYL0NV : @WHITVDRESS andrà tutto bene ne sono sicura ma se ti fa sentire meglio prendi una pausa oppure posso farti compagnia come vuoi tu - Paola_Glmnn : Vivi nel mondo come una formica. Il mondo è una mescolanza di vero e falso, di zucchero e sabbia. Fa come la formic… - orizzontescuola : “Prendi una sciarpa e copriti gli occhi, voglio vedere se hai studiato davvero”: prof benda studente - Federic52719810 : RT @pazzescamilano: questo brano trattava di un ragazzo che aveva un dialogo con la mamma e diceva “non mi prendi in giro”. Sangio è stato… -