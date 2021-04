Pio e Amedeo carichi per Felicissima Sera attaccano Barbara d’Urso (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa settimana, dopo tanti rinvii, partirà lo show comico Felicissima Sera affidato al duo foggiano Pio e Amedeo. Proprio in una intervista che hanno rilasciato nelle scorse ore al quotidiano ‘Il Corriere della Sera‘, la coppia comica ha voluto ricordare, qualora non si fosse capito, che il programma inizierà a partire da venerdì 16 aprile 2021 e sarà in prima Serata su Canale 5. Oltre a ribadire la data della prima messa in onda di Felicissima Sera, che terrà compagnia ai telespettatori del piccolo schermo per tre venerdì, Pio e Amedeo hanno voluto rivelare a quale pubblico puntano, provando a sorprendere le attese, e hanno anche attaccato Barbara d’Urso. Non sono né i primi e né gli ultimi che stanno lanciando ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa settimana, dopo tanti rinvii, partirà lo show comicoaffidato al duo foggiano Pio e. Proprio in una intervista che hanno rilasciato nelle scorse ore al quotidiano ‘Il Corriere della‘, la coppia comica ha voluto ricordare, qualora non si fosse capito, che il programma inizierà a partire da venerdì 16 aprile 2021 e sarà in primata su Canale 5. Oltre a ribadire la data della prima messa in onda di, che terrà compagnia ai telespettatori del piccolo schermo per tre venerdì, Pio ehanno voluto rivelare a quale pubblico puntano, provando a sorprendere le attese, e hanno anche attaccato. Non sono né i primi e né gli ultimi che stanno lanciando ...

