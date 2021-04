Pd | Maraio | ' bene Letta | centrosinistra vince se inclusivo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Condividiamo la posizione espressa da Enrico. Ilquando fa le coalizioni e soprattutto quando il Pd è, favorisce il dialogo e crea sinergie con i suoi alleati. Lo diciamo da tempo e non sempre lo registriamo nei vari livelli territoriali”. Così Enzo, segretario del Psi. “Quella dici sembra una inversione di rotta decisiva che rafforza la convinzione che bisogna costruire alleanze - ha aggiunto- per dare risposte ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, oggi in grande sofferenza. Così iltornerà ad essere credibile e competitivo, a cominciare dalla prossima sfida elettorale delle elezioni amministrative”.