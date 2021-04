OPA Creval, Dumont invita Credit Agricole ad alzare il prezzo (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – L’imprenditore francese Denis Dumont, che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval, esce allo scoperto sull’OPA promossa da Credit Agricole, invitando la banca francese ad aumentare il prezzo dell’offerta. Dgfd sottolinea in una nota che, in caso di mancata revisione e di fallimento dell’operazione, non esclude di “intraprendere tutte le più opportune azioni finalizzate a dare stabilità all’azionariato e a sostenere l’indipendenza assoluta di Creval, oggi più che mai una public company, e consentirle di cogliere, senza ostacoli, nuove ed ulteriori opportunità di crescita, a beneficio di tutti i dipendenti, i clienti, gli azionisti ed i territori dove opera”. “Creval è oggi una banca trasformata, tra le più solide in Europa, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – L’imprenditore francese Denis, che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del, esce allo scoperto sull’OPA promossa dando la banca francese ad aumentare ildell’offerta. Dgfd sottolinea in una nota che, in caso di mancata revisione e di fallimento dell’operazione, non esclude di “intraprendere tutte le più opportune azioni finalizzate a dare stabilità all’azionariato e a sostenere l’indipendenza assoluta di, oggi più che mai una public company, e consentirle di cogliere, senza ostacoli, nuove ed ulteriori opportunità di crescita, a beneficio di tutti i dipendenti, i clienti, gli azionisti ed i territori dove opera”. “è oggi una banca trasformata, tra le più solide in Europa, ...

Advertising

JPMFIN : RT @scarlots: #Creval: il socio francese al 6,15% #Dumont si schiera apertamente contro l'Opa francese di #CreditAgricole: se non alza prez… - scarlots : #Creval: il socio francese al 6,15% #Dumont si schiera apertamente contro l'Opa francese di #CreditAgricole: se non… - MagElecto : Crédit Agricole e l’opa su Creval. Un altro gioiello che va ... Leggi l'articolo su - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: @GruppoCreval, il @CA_Ita va ancora in pressing. I proxy contro la riconferma di Lovaglio. Continuano le schermaglie fra… - andreadeugeni : @GruppoCreval, il @CA_Ita va ancora in pressing. I proxy contro la riconferma di Lovaglio. Continuano le schermagli… -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Creval OPA Creval, Dumont invita Credit Agricole ad alzare il prezzo L'imprenditore francese Denis Dumont , che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval , esce allo scoperto sull'OPA promossa da Credit Agricole , invitando la banca francese ad aumentare il prezzo dell'offerta. Dgfd sottolinea in una nota che, in caso di mancata revisione e di ...

Creval e Crédit Agricole, cosa sta succedendo? ...non ha presentato una sua lista ma ha chiesto un differimento) e annesso paracadute d'oro in caso di avvicendamento se l'OPA andasse a buon fine'. Cosa significa questo per gli investitori di Creval? ...

OPA Creval, Dumont invita Credit Agricole ad alzare il prezzo Teleborsa OPA Creval, Dumont invita Credit Agricole ad alzare il prezzo (Teleborsa) – L’imprenditore francese Denis Dumont, che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval, esce allo scoperto sull’OPA promossa da Credit Agricole, invitando la banca francese ad ...

Creval: Dumont, Agricole alzi opa altrimenti difenderemo indipendenza Attuale gestione crea valore per tutti gli stakeholder (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - La Dgfd dell'imprenditore francese Denis Dumont invita il Credit Agricole Italia ad alzare il ...

L'imprenditore francese Denis Dumont , che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del, esce allo scoperto sull'promossa da Credit Agricole , invitando la banca francese ad aumentare il prezzo dell'offerta. Dgfd sottolinea in una nota che, in caso di mancata revisione e di ......non ha presentato una sua lista ma ha chiesto un differimento) e annesso paracadute d'oro in caso di avvicendamento se l'andasse a buon fine'. Cosa significa questo per gli investitori di? ...(Teleborsa) – L’imprenditore francese Denis Dumont, che con la sua holding Dgfd controlla il 6,15% del Creval, esce allo scoperto sull’OPA promossa da Credit Agricole, invitando la banca francese ad ...Attuale gestione crea valore per tutti gli stakeholder (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 apr - La Dgfd dell'imprenditore francese Denis Dumont invita il Credit Agricole Italia ad alzare il ...