Olanda, un trans che si identifica come "suora" vuole andare in convento: "Lo chiederò al Papa" (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr — Sono un uomo ma mi identifico come donna, quindi sono una donna e pretendo di avere accesso a strutture per sole donne: così si può riassumere il caso di un 46 enne sedicente cattolico belga che, identificandosi come una donna, ha fatto richiesta di diventare suora e di entrare in convento per vivere il resto della sua vita «come religiosa». «In qualsiasi convento mi registri, le suore sono entusiaste. Ma non è permesso dalle regole», si sfoga a Radio 2 Antwerp «Eefje» Spreuters, protagonista della vicenda. Il trans che si identifica come suora Secondo quanto riportato da VRT.be l'uomo si veste da donna da oltre un anno e avrebbe già iniziato a identificarsi

