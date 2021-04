No tampone no parti: su questi Frecciarossa viaggiano solo i passeggeri 'controllati' (Di lunedì 12 aprile 2021) No Martini no party, recitava una celebre campagna pubblicitaria di qualche anno fa con protagonista George Clooney. No tampone anti Covid no parti potrebbe essere invece la versione riadattata del ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 12 aprile 2021) No Martini no party, recitava una celebre campagna pubblicitaria di qualche anno fa con protagonista George Clooney. Noanti Covid nopotrebbe essere invece la versione riadattata del ...

Advertising

RadioSoap2 : Non è una cattiva idea @flaviafratello Parti da Roma,a Milano pranzo,cinema,un’ora di palestra,cena e cinema con u… - 3rachenle : che ridere il tipo del tampone mi ha riconosciuta perché ci sono andata l'altra volta e si ricordava della storia d… - paoliblu : RT @stibba_stardi: @cris_cersei So di parecchi casi dalle mie parti morti per cause diverse e classificati come morti per Covid perché posi… - EleEsse77 : RT @stibba_stardi: @cris_cersei So di parecchi casi dalle mie parti morti per cause diverse e classificati come morti per Covid perché posi… - stibba_stardi : @cris_cersei So di parecchi casi dalle mie parti morti per cause diverse e classificati come morti per Covid perché positivi al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : tampone parti No tampone no parti: su questi Frecciarossa viaggiano solo i passeggeri 'controllati' No Martini no party, recitava una celebre campagna pubblicitaria di qualche anno fa con protagonista George Clooney. No tampone anti Covid no parti potrebbe essere invece la versione riadattata del claim pubblicitario per presentare la decisione di Frecciarossa di dare il benvenuto, per ora solo su due convogli, ...

Paradisi fiscali da mille miliardi sottratti al Fisco Intanto, come tampone, un po' come hanno fatto gli europei con la web tax, mentre tutti i paesi ... che nega alle società multinazionali di dedurre negli Stati Uniti i costi verso parti correlate che ...

Ritorno a scuola senza nuovi dispositivi anti-Covid, 8 alunni su 10 da lunedì 12: tamponi solo in Alto Adige [IL PUNTO] Tecnica della Scuola Frecciarossa, dal 16 aprile i primi treni Covid free Milano-Roma Chi vuole salire a bordo del treno Covid free deve presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento che attesta l’esito negativo del tampone, molecolare o ...

USA, litiga e tossisce su una donna malata di cancro: condannata L’accaduto E’ partito tutto da un litigio scoppiato tra ... sino all’esito del tampone anti-Covid effettuato da lei e dai suoi familiari, per fortuna risultato negativo.

No Martini no party, recitava una celebre campagna pubblicitaria di qualche anno fa con protagonista George Clooney. Noanti Covid nopotrebbe essere invece la versione riadattata del claim pubblicitario per presentare la decisione di Frecciarossa di dare il benvenuto, per ora solo su due convogli, ...Intanto, come, un po' come hanno fatto gli europei con la web tax, mentre tutti i paesi ... che nega alle società multinazionali di dedurre negli Stati Uniti i costi versocorrelate che ...Chi vuole salire a bordo del treno Covid free deve presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento che attesta l’esito negativo del tampone, molecolare o ...L’accaduto E’ partito tutto da un litigio scoppiato tra ... sino all’esito del tampone anti-Covid effettuato da lei e dai suoi familiari, per fortuna risultato negativo.