“Nessuno mi può giudicare” | l’amore fra una sessantottina e un magistrato

(Di lunedì 12 aprile 2021) – Una grande storia d’amore ambientata a Torino con sfondo la irrisolta “Questione meridionale” e il movimento internazionale della contestazione. A raccontarla, in un avvincente romanzo, è Marcello Vitale, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione e già Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Roma. “mi può. Non solo ’68: Storia d’amore a Torino tra una studentessa contestatrice e undel Sud”: è questo il titolo del romanzo di Marcello Vitale, edito da Ensemble. Il giudice Marcello Vitale porta il suo sguardo nella Torino contestataria della sua giovinezza e inventa una trafelata ma pur felice vicenda amorosa (e insieme disfida antropologico-culturale, duello psico-sociologico, schermaglia erotica, anche) con una indimenticabile figura di ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Le persone che indossano quelle divise mettono a repentaglio ogni giorno la loro vita per noi, molti purtroppo l’… - Inter : ??? | #INTERPODCAST La ?? ?? ?????????????? ???????????? è la maglia più recente in 1?1?3? anni di Storia del club ???? Ma cosa ra… - RaiNews : #PapaFrancesco sottolinea che la “ripresa” “non può accontentarsi di un ritorno a un modello di vita economica e s… - silviamatt64 : RT @opheliiaoph: lasciando perdere il fatto che cita Nietzsche senza capirne il senso,non è mai solo una mano sulla coscia e se anche fosse… - OldWildOwl : Stamattina chiamano e dicono “signori guardi ci siamo accorti che lei ha più di 60 anni e quindi il vaccino può far… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno può

La Repubblica

, pare, crede che Gela meriti rispetto, rispetto per la cosa pubblica e rispetto per i ... Non sitacere del fatto che sulla vicenda Timpazzo aleggi un inaccettabile silenzio di una parte ...... stando alle norme in vigore,ospitare solo chi alloggia nell'hotel, rimasto aperto secondo le ... che hanno costretto la Lega a precisare chedei consiglieri del gruppo fosse presente all'...