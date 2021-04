Nemmeno la pioggia ferma Karatsev. Musetti out all’esordio a Montecarlo (Di lunedì 12 aprile 2021) Troppo forte Aslan Karatsev per Lorenzo Musetti, che prima e dopo l’interruzione per pioggia soffre il russo, subendo un 6-3, 6-4. Per il moscovita – che continua la sua scalata nel ranking ATP – al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 4, Stefanos Tsitsipas. Tanto Karatsev ma poco Musetti Inizia subito col break la partita di Lorenzo Musetti, che nei primi due giochi subisce l’onta di Karatsev, i cui unici punti concessi a inizio match derivano da due suoi doppi falli. Per il resto dominio incontrastato del russo, che ottiene altre quattro palle break annullate però ai vantaggi dal carrarese. Dopo lo shock iniziale Musetti torna a esprimere meglio il suo tennis arrivando a ottenere quattro palle break che però non riesce a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Troppo forte Aslanper Lorenzo, che prima e dopo l’interruzione persoffre il russo, subendo un 6-3, 6-4. Per il moscovita – che continua la sua scalata nel ranking ATP – al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 4, Stefanos Tsitsipas. Tantoma pocoInizia subito col break la partita di Lorenzo, che nei primi due giochi subisce l’onta di, i cui unici punti concessi a inizio match derivano da due suoi doppi falli. Per il resto dominio incontrastato del russo, che ottiene altre quattro palle break annullate però ai vantaggi dal carrarese. Dopo lo shock inizialetorna a esprimere meglio il suo tennis arrivando a ottenere quattro palle break che però non riesce a ...

Ultime Notizie dalla rete : Nemmeno pioggia Manifestazione di tutte le attività commerciali a Roma: presente anche #santacrocechiama Oggi manifestazione di tutte le attività a Roma in piazza San Silvestro. Nemmeno la pioggia ha scoraggiato i manifestanti. Tanti 'vaffa ' e 'non ne possiamo più '. Presente anche il gruppo #santacrocechiama. Si sono registrati anche momenti di tensione quando i ...

METEO con Maltempo su ITALIA. Quasi INVERNO: pioggia e neve. Freddo ULTERIORI TENDENZE METEO Il meteo non promette nulla di buono nemmeno per la seconda parte della prossima settimana. L'alta pressione non sembra in grado d'imporsi, ma anzi resterà collocata in ...

Masters 1000 Monte Carlo: incontri sospesi per pioggia. Gli aggiornamenti in tempo reale: nuovo ordine di gioco AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – La pioggia è battente sul Principato Dopo un lungo colloquio ... i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, non vi faranno perdere nemmeno un punto di questa importante ...

