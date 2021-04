MotoGP Portogallo 2021: orari Sky, DAZN e TV8 (Di lunedì 12 aprile 2021) La MotoGP sbarca in Portogallo per la terza tappa del Mondiale 2021. Dopo le due gare consecutive a Losail vinte da Vinales e Quartararo, i piloti ora si apprestano ad affrontare il rollercoaster di Portimao. La Yamaha ufficiale vuole confermare il grandissimo stato di forma, mentre la Petronas è chiamata a invertire marcia. Non da meno saranno Suzuki e Ducati, con Aprilia e KTM che devono rispettivamente confermare e smentire le prestazioni del Qatar. A Portimao si corse anche l’ultimo round della stagione 2020, debuttando ufficialmente in MotoGP. La gara vide vincitrice la KTM di Miguel Oliveira, padrone di casa. Alle sue spalle fu volata tra Miller e Morbidelli, con l’australiano che ebbe la meglio. Questi tre nomi in particolare si aspettavano tutt’altro inizio di stagione, con Miller che è andato addirittura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Lasbarca inper la terza tappa del Mondiale. Dopo le due gare consecutive a Losail vinte da Vinales e Quartararo, i piloti ora si apprestano ad affrontare il rollercoaster di Portimao. La Yamaha ufficiale vuole confermare il grandissimo stato di forma, mentre la Petronas è chiamata a invertire marcia. Non da meno saranno Suzuki e Ducati, con Aprilia e KTM che devono rispettivamente confermare e smentire le prestazioni del Qatar. A Portimao si corse anche l’ultimo round della stagione 2020, debuttando ufficialmente in. La gara vide vincitrice la KTM di Miguel Oliveira, padrone di casa. Alle sue spalle fu volata tra Miller e Morbidelli, con l’australiano che ebbe la meglio. Questi tre nomi in particolare si aspettavano tutt’altro inizio di stagione, con Miller che è andato addirittura ...

Advertising

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? #MM93 torna in Portogallo, il pronostico di Bradl: 'Se salisse sul podio non mi stupirei' #PortugueseGP #SkyMotori #M… - SkySportMotoGP : ?? #MM93 torna in Portogallo, il pronostico di Bradl: 'Se salisse sul podio non mi stupirei' #PortugueseGP… - sportli26181512 : Marquez torna in MotoGP in Portogallo, Bradl: 'Se salisse sul podio non mi stupirei': Marc Marquez sarà in azione a… - Sport_Fair : Record e statistiche del Gp di Portimao, ma anche tante curiosità su Algarve ed il Portogallo. Tutto quello che c'è… - CrazyWheels1 : MOTOGP Gran Premio del Portogallo 2021 orari tv -