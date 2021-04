Martina Miliddi di Amici, Carolyn Smith una furia: “Non prendo in giro la gente” (Di lunedì 12 aprile 2021) Martina Miliddi è stata la protagonista di alcune dichiarazioni di Carolyn Smith, che ci ha tenuto a fare una precisazione dopo Amici 20. Martina Miliddi è sicuramente una delle concorrenti più discusse della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo la maestra di danza classica Alessandra Celentano, la ballerina non merita di essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 aprile 2021)è stata la protagonista di alcune dichiarazioni di, che ci ha tenuto a fare una precisazione dopo20.è sicuramente una delle concorrenti più discusse della nuova edizione didi Maria De Filippi. Secondo la maestra di danza classica Alessandra Celentano, la ballerina non merita di essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CheDonnait : Carolyn Smith fa chiarezza dopo la polemica nata su Martina Miliddi. Che cosa ne pensate delle sue parole?… - gossipblogit : Amici 20, due ex ballerini dalla parte di Martina Miliddi: “La gente emette giudizi a caso” - see_lallero : #Amici20, due ex ballerini dalla parte di Martina Miliddi: “La gente emette giudizi a caso” - tuttopuntotv : Martina Miliddi difesa da Luca Favilla e Valentin Dumitru: “Non gettate me*da” #amici20 #amici2020 #MartinaMiliddi - rutaecocaina : voglio fare un tweet che diventi virale in tutto il mondo così posso promuovere martina miliddi -