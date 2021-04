Manpower Academy | la formazione per aprirsi al mondo del lavoro

(Di lunedì 12 aprile 2021) Un piano formativo in grado di fornire competenze specifiche alle persone che intendono imparare un mestiere in base alle esigenze delle aziende e del territorio bergamasco. È l’opportunità di altaofferta da, il training center diGroup, che si attiva grazie alla collaborazione con le aziende del territorio. “Leche proponiamo sono pensate per le persone che devono inserirsi, o reinserirsi neldel– spiega Roberto Mancinelli, Head of-. Molto spesso i partecipanti sono ragazzi che stanno muovendo i primi passi neldel: leli accompagnano nella costruzione del proprio ruolo, nella definizione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manpower Academy

Forbes Italia

Dopo il successo dell'edizione 2020, conclusa a fine marzo scorso, raddoppia il Master Experis 'E - mobility & Electric Powertrain'. Promosso da Experis(gruppo) in collaborazione, tra gli altri, con Vaielettrico.it, il Master 2021 inizierà in giugno. Una seconda edizione del corso è prevista per novembre. Giovedì prossimo, 15 ...La collaborazione sul territorio Altri esempi di partnership con aziende si sono concretizzati cone l'Experis, così come con Officine Grandi Riparazioni e Talent Garden , per creare ...