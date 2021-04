Manifestazione ristoratori, in 7mila sono già a Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Ci stanno bloccando a tutti i caselli, i pullman e le auto. Ci sono migliaia e migliaia di poliziotti che ci stanno seguendo. Chissa’ se non si faranno da parte quando arriveremo a Montecitorio per protestare pacificamente, a braccia alzate. La repressione e’ la cosa peggiore, saremo tantissimi, migliaia e migliaia. Anche se cercheranno di bloccarci, noi arriveremo”. Cosi’, in un video su Facebook, il ristoratore fiorentino Mohamed El Hawi del movimento Ioapro che si e’ dato appuntamento alle 15 in piazza Montecitorio. Dopo gli scontri di martedi’ scorso, la questura di Roma ha deciso di non autorizzare la Manifestazione. Gli imprenditori della ristorazione, pero’, non si tirano indietro. “Imbocco A1 casello Roma: 9 camionette della Polizia per controlli. Autocertificazione e si passa. 7.000 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)– “Ci stanno bloccando a tutti i caselli, i pullman e le auto. Cimigliaia e migliaia di poliziotti che ci stanno seguendo. Chissa’ se non si faranno da parte quando arriveremo a Montecitorio per protestare pacificamente, a braccia alzate. La repressione e’ la cosa peggiore, saremo tantissimi, migliaia e migliaia. Anche se cercheranno di bloccarci, noi arriveremo”. Cosi’, in un video su Facebook, il ristoratore fiorentino Mohamed El Hawi del movimento Ioapro che si e’ dato appuntamento alle 15 in piazza Montecitorio. Dopo gli scontri di martedi’ scorso, la questura diha deciso di non autorizzare la. Gli imprenditori della ristorazione, pero’, non si tirano indietro. “Imbocco A1 casello: 9 camionette della Polizia per controlli. Autocertificazione e si passa. 7.000 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - DSantanche : Condanno fermamente chi non indossava la mascherina, chi ha esagerato, gli 'infiltrati' violenti. Sto sempre dalla… - La7tv : #tagada #IoApro, Vittorio #Sgarbi sul palco della manifestazione dei ristoratori. Le immagini in diretta da Piazza… - piero636 : RT @noitre32: Non si ferma la protesta dei ristoratori del movimento #IoApro. Dopo la manifestazione della scorsa settimana, nuovo appuntam… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #Ristoratori evasori? Scontro epico tra #Delmastro e #Tito ad #agorarai. 'Ma lo stipendio ti arriva...' botte da orbi #12apri… -