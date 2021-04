«LOL – Chi ride è fuori» | perché la versione italiana ha degli sketch uguali a quella tedesca?

(Di lunedì 12 aprile 2021) I trucchi sono belli quando rimangono segreti. Se fossero alla portata di tutti, d’altronde, la magia perderebbe il suo valore e la sorpresa potrebbe trasformarsi in delusione, vale per i giochi di prestigio, ma anche per LOL – Chi ride è fuori, il nuovo format di successo di Amazon Prime Video che, dopo aver generato un entusiasmo straordinario in Rete grazie alla comparsa di migliaia di meme, oggi vive quello nel gergo televisivo si chiama «svelamento», quel meccanismo, cioè, che fa capire agli spettatori che dietro il programma ci sia molta più scrittura di quanto non ci si aspetterebbe di primo acchito. Diverse immagini circolate sui social rivelano, infatti, che diverse gag messe in scena dai protagonisti della versione italiana di LOL sono comparse anche in edizioni straniere del format. https://www.youtube.com/watch?v=zhka_xwzw74

Ad ogni modo, il concetto diè far ridere gli altri, non necessariamente con cose del proprio repertorio'. C'èha pensato a una strategia degli autori. In realtà Lillo spiega come siano stati ...Scoppia la polemica sull'amatissimo "ride è fuori ", il programma di Amazon Video con 10 comici che si sfidano a colpi di battute. Sui social diversi utenti hanno sottolineato come alcuni sketch siano simili a quelli della ...Scopriamo chi è Lillo tra i concorrenti dello show in onda su Amazon Prime Video, Lol – chi ride è fuori! All’anagrafe Pasquale Petrolo, ma tutti lo conosco come Lillo, nasce a Roma il 27 agosto del ...Lol, chi ride è fuori è un game show (il cui premio è andato in beneficenza) ed è in primo luogo basato su un format giapponese. E la chiave sta nella parola “format”, che prevede la ripetizione di ...