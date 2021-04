Le mani di Consigli sul successo del Sassuolo: “Vi dico la parata più difficile” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gran parte di partita inoperoso, decisivo nel finale. Andrea Consigli è stato tra i protagonisti della vittoria del Sassuolo sul campo del Benevento. Due parate decisive nel finale hanno permesso agli emiliani di sbancare il “Ciro Vigorito“, tornandosene a casa con l’intera posta in palio. “Sono felice, ho fatto due belle parate alla fine che sono servite anche a tenere la porta inviolata e non mi succedeva da tempo. Qui è sempre difficile giocare“, ha dichiarato Consigli a fine partita ai microfoni di Sky Sport, “la parata più difficile? Forse l’ultima sulla deviazione di Glik“. Un successo che permette al Sassuolo di scavalcare il Verona, prendendosi l’ottavo posto della classifica. “Abbiamo fatto delle grande ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gran parte di partita inoperoso, decisivo nel finale. Andreaè stato tra i protagonisti della vittoria delsul campo del Benevento. Due parate decisive nel finale hanno permesso agli emiliani di sbancare il “Ciro Vigorito“, tornandosene a casa con l’intera posta in palio. “Sono felice, ho fatto due belle parate alla fine che sono servite anche a tenere la porta inviolata e non mi succedeva da tempo. Qui è sempregiocare“, ha dichiaratoa fine partita ai microfoni di Sky Sport, “lapiù? Forse l’ultima sulla deviazione di Glik“. Unche permette aldi scavalcare il Verona, prendendosi l’ottavo posto della classifica. “Abbiamo fatto delle grande ...

