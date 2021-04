La nuova serie di Benedict Cumberbatch, The 39 Steps, arriverà su Netflix: primo ciak in Europa nel 2022 (Di lunedì 12 aprile 2021) La nuova serie di Benedict Cumberbatch sarà pubblicata su Netflix. Alla fine il colosso di streaming l’ha spuntata: The 39 Steps, nuovo adattamento del romanzo thriller di John Buchan, precedentemente portato sullo schermo da Alfred Hitchcock nel 1935. Edward Berger, che aveva lavorato con Cumberbatch in Patrick Melrose, dirigerà gli episodi, mentre lo scrittore di Revenant, Mark L. Smith, si occuperà della sceneggiatura. Anonymous Content, Chapter One Pictures e SunnyMarch sono i produttori. Stando a quanto riferisce Deadline, The 39 Steps dovrebbe essere una serie limitata composta da sei episodi. L’inizio delle riprese è fissato nel 2022 in Europa, non appena gli impegni di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladisarà pubblicata su. Alla fine il colosso di streaming l’ha spuntata: The 39, nuovo adattamento del romanzo thriller di John Buchan, precedentemente portato sullo schermo da Alfred Hitchcock nel 1935. Edward Berger, che aveva lavorato conin Patrick Melrose, dirigerà gli episodi, mentre lo scrittore di Revenant, Mark L. Smith, si occuperà della sceneggiatura. Anonymous Content, Chapter One Pictures e SunnyMarch sono i produttori. Stando a quanto riferisce Deadline, The 39dovrebbe essere unalimitata composta da sei episodi. L’inizio delle riprese è fissato nelin, non appena gli impegni di ...

Ultime Notizie dalla rete : nuova serie Arriva dark comedy Barry con Bill Hader e Henry Winkler La serie racconta la storia di Barry (Bill Hader), che seguendo l'attore che deve uccidere in ... Barry desidera iniziare una nuova vita come attore, ma il suo passato criminale non glielo permette. ...

Donbas: la Russia e la diplomazia coercitiva ... il crescente coinvolgimento della Nato in Ucraina con una serie di esercitazioni militari ... dalla nuova riforma della sanità alla questione linguistica - si sono ben presto rivelate solo parole. In ...

The Nevers, la nuova serie tv di Joss Whedon su Sky dal 12 aprile Sky Tg24 Il futuro hi tech di Stoccarda tra benzina e ioni di litio Il marchio di Stoccarda ha in programma una serie di novità a zero emissioni, a partire dalla Taycan Sport Turismo attesa su strada per il 2022 , anno di debutto anche della nuova Macan elettrica che ...

Virtus Ragusa, sconfitta intera: Pavia passa 65-67 Nella quarta giornata della seconda fase del campionato di serie B maschile la Virtus Kleb ... del Pala Padua giovedì scorso, scendono nuovamente in campo in cerca di due importanti per la ...

