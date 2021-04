Inzaghi: “Una squadra che vuole salvarsi non può subire gol del genere” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno col Sassuolo: “Quando il portiere della squadra avversaria è il migliore in campo vuol dire che la squadra ha dato tutto quello che avevo. Spiace per il gol preso perchè non è da noi. Avevamo preparato la partita per stringere gli spazi a Boga, noi eravamo in quattro e non può passare senza neanche dribblare. Abbiamo preso un gol non da noi, una squadra che vuole salvarsi non deve prendere quel gol. Poi nel secondo tempo la squadra è stata eccezionale, abbiamo avuto cinque o sei tiri pericolosissimi. Consigli con noi è sempre il migliore in campo come all’andata, complimenti a lui. Accettiamo il risultato, abbiamo otto punti di vantaggio a otto giornate dalla fine. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico del Benevento Filippoha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko interno col Sassuolo: “Quando il portiere dellaavversaria è il migliore in campo vuol dire che laha dato tutto quello che avevo. Spiace per il gol preso perchè non è da noi. Avevamo preparato la partita per stringere gli spazi a Boga, noi eravamo in quattro e non può passare senza neanche dribblare. Abbiamo preso un gol non da noi, unachenon deve prendere quel gol. Poi nel secondo tempo laè stata eccezionale, abbiamo avuto cinque o sei tiri pericolosissimi. Consigli con noi è sempre il migliore in campo come all’andata, complimenti a lui. Accettiamo il risultato, abbiamo otto punti di vantaggio a otto giornate dalla fine. ...

