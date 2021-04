Inghilterra, al via le riaperture delle attività non essenziali (Di lunedì 12 aprile 2021) In Inghilterra Boris Johnson attua il piano per uscire gradualmente dal lockdown, da oggi riaprono bar, ristoranti, palestre e parrucchieri L’Inghilterra ritorna gradualmente alla normalità, da oggi riaprirono negozi e attività non essenziali. Parrucchieri ed estetisti infatti potranno riaprire le saracinesche dei propri negozi, così come le palestre. Riaprono anche bar, ristoranti e pub ma con l limitazione di offrire servizio solo all’aperto. Il piano del primo ministro inglese è quella di un uscita graduale dal lockdown destinata a completarsi, secondo il Governo inglese, entro il prossimo 21 giugno. Nel frattempo si implementano le vaccinazioni infatti sono state già somministrate 40 milioni di dosi in tutto il Paese. La preoccupazione per i contagi però non è del tutto rientrata seppure i dati nazionali ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) InBoris Johnson attua il piano per uscire gradualmente dal lockdown, da oggi riaprono bar, ristoranti, palestre e parrucchieri L’ritorna gradualmente alla normalità, da oggi riaprirono negozi enon. Parrucchieri ed estetisti infatti potranno riaprire le saracinesche dei propri negozi, così come le palestre. Riaprono anche bar, ristoranti e pub ma con l limitazione di offrire servizio solo all’aperto. Il piano del primo ministro inglese è quella di un uscita graduale dal lockdown destinata a completarsi, secondo il Governo inglese, entro il prossimo 21 giugno. Nel frattempo si implementano le vaccinazioni infatti sono state già somministrate 40 milioni di dosi in tutto il Paese. La preoccupazione per i contagi però non è del tutto rientrata seppure i dati nazionali ...

