IlGiornale.it cambia faccia, ma non l'anima (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessandro Sallusti Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione. Oggi il nostro sito web IlGiornale.it cambia carrozzeria e motore, non certo l'anima che lo ha portato negli anni a diventare un solido punto di riferimento nel panorama dell'informazione online italiana e internazionale. Chi l'avrebbe detto - non certo io - che quei quattro colleghi disperati mandati a esplorare le praterie del web all'inizio di questo secolo in breve avrebbero smesso i ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessandro Sallusti Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione. Oggi il nostro sito web.itcarrozzeria e motore, non certo l'che lo ha portato negli anni a diventare un solido punto di riferimento nel panorama dell'informazione online italiana e internazionale. Chi l'avrebbe detto - non certo io - che quei quattro colleghi disperati mandati a esplorare le praterie del web all'inizio di questo secolo in breve avrebbero smesso i ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Dopo AstraZeneca, si allungano i tempi tra le dosi anche per Pfizer e Moderna: la seconda dopo 42 giorni dalla prima: ecco… - giuseppelandi : RT @ilgiornale: Dopo AstraZeneca, si allungano i tempi tra le dosi anche per Pfizer e Moderna: la seconda dopo 42 giorni dalla prima: ecco… - mauro_mari_ : RT @ilgiornale: Dopo AstraZeneca, si allungano i tempi tra le dosi anche per Pfizer e Moderna: la seconda dopo 42 giorni dalla prima: ecco… - ilgiornale : Dopo AstraZeneca, si allungano i tempi tra le dosi anche per Pfizer e Moderna: la seconda dopo 42 giorni dalla prim… - DataMediaHub : 'Il Giornale' rinnova il sito e cambia logo - -