Il voto online mette d' accordo Pd e 5 Stelle

AGI – Il primo a 'sdoganare' le votazioni on line è stato l'allora segretario dem Nicola Zingaretti che non aveva escluso la possibilità di primarie utilizzando il web, ovvero non tramite i gazebo, a causa della emergenza sanitaria. E il nuovo corso del Pd potrebbe continuare in questa direzione anche se bisogna capire, spiega una fonte parlamentare dem, come proteggere il voto e valutare tutti gli strumenti tecnici. Le primarie per la scelta dei candidati delle città sono previste a giugno, non si esclude che possa esserci qualche tipo di accelerazione e che alla corsa per Roma possa iscriversi proprio il presidente della Regione Lazio (che finora però ha detto no) ma si utilizzerà una piattaforma da 'costruire' internamente, senza rivolgersi ad un servizio esterno. L'accesso ad una propria piattaforma potrebbe essere il destino anche del Movimento 5 ...

