Ibrahimovic, minimo un turno di squalifica. Milan pronto al ricorso (Di lunedì 12 aprile 2021) Espulso a Parma, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, prenderà almeno una giornata di squalifica. Le ultime sul numero 11 svedese Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021) Espulso a Parma, Zlatan, attaccante del, prenderà almeno una giornata di. Le ultime sul numero 11 svedese

