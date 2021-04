I programmi in tv oggi, 13 aprile 2021: film, intrattenimento e attualità (Di martedì 13 aprile 2021) Su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Canale 5 PSG – Bayern Monaco. Guida ai programmi Tv della serata del 13 aprile 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 13 aprile 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.26 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi. Nel 1880, nel pericoloso quartiere londinese di Limehouse, una serie di omicidi scuote la comunità e la stampa arriva ad attribuire i mostruosi e spietati delitti all’opera del Golem, una creatura del folklore. L’ispettore Kildare indaga per trovare un colpevole, ma si accorgerà a sue spese della estrema difficoltà ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) Su Rai Due Un’ora sola vi vorrei, su Canale 5 PSG – Bayern Monaco. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.26 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi. Nel 1880, nel pericoloso quartiere londinese di Limehouse, una serie di omicidi scuote la comunità e la stampa arriva ad attribuire i mostruosi e spietati delitti all’opera del Golem, una creatura del folklore. L’ispettore Kildare indaga per trovare un colpevole, ma si accorgerà a sue spese della estrema difficoltà ...

