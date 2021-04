Harry è arrivato di notte a Londra per i funerali del Principe Filippo: ecco dove alloggia e dov’è Meghan (Di lunedì 12 aprile 2021) Da quando è arrivata la notizia della morte del Principe Filippo, il mondo non ha fatto chi chiedersi se Harry e Meghan sarebbero tornati a Londra per i funerali. Negli ultimi giorni si è molto discusso su come e quando gli ex Duchi di Sussex avrebbero potuto rientrare in Inghilterra, oggi è arrivata la notizia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 aprile 2021) Da quando è arrivata la notizia della morte del, il mondo non ha fatto chi chiedersi sesarebbero tornati aper i. Negli ultimi giorni si è molto discusso su come e quando gli ex Duchi di Sussex avrebbero potuto rientrare in Inghilterra, oggi è arrivata la notizia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali del nonno, il principe consorte Filippo.… - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: Filippo: Harry arrivato in Gb, in quarantena fino a funerale - Europa - ANSA - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali del nonno, il principe consorte Filippo. Rester… - CatelliRossella : Filippo: Harry arrivato in Gb, in quarantena fino a funerale - Europa - ANSA - Activnews24 : Il principe #Harry è arrivato in Gran Bretagna per partecipare ai funerali del nonno, il duca Filippo d'Edimburgo c… -