Ghost in the Shell: la nudità vista sotto un altro aspetto (Di lunedì 12 aprile 2021) Una nudità fatta di carne che lascia spazio a marchingegni elettronici. Ma si tratta di una correlazione fra il subconscio e l’involucro? Che cosa ci rappresenta il corpo privo di maschere come quello rappresentato in Ghost in The Shell? L’involucro e il subconscio come rappresentazione di nudità? Il corpo viene rappresentato come una maschera, un qualcosa che è in più a ciò che si deve realmente vedere e, che serve al fine del combattimento. Non a caso, Kusanagi, si denuda prima di entrare in azione. Come se l’involucro che determina il corpo fosse superfluo a ciò che deve mostrare ed andare ad attuare. Non esiste disparità, invece, fra tutti i corpi nudi mostrato in Ghost in the Shell. Allora non sono necessarie le funzioni dei nervi ottici, dei tendini e così via, quando si ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Unafatta di carne che lascia spazio a marchingegni elettronici. Ma si tratta di una correlazione fra il subconscio e l’involucro? Che cosa ci rappresenta il corpo privo di maschere come quello rappresentato inin The? L’involucro e il subconscio come rappresentazione di? Il corpo viene rappresentato come una maschera, un qualcosa che è in più a ciò che si deve realmente vedere e, che serve al fine del combattimento. Non a caso, Kusanagi, si denuda prima di entrare in azione. Come se l’involucro che determina il corpo fosse superfluo a ciò che deve mostrare ed andare ad attuare. Non esiste disparità, invece, fra tutti i corpi nudi mostrato inin the. Allora non sono necessarie le funzioni dei nervi ottici, dei tendini e così via, quando si ...

altcoin_dre : @vandogfinance To the mooon! @SahilKh59062447 @Crpto_Ghost @AeKun 0x876E012b2B77943d27E642e8d732a14f3edF8275 - q_double_b : I'm pretty sure Bella heard a mouse in the dorm and not a ghost hsjdfgsdhkhfdsf - CasesPoetic : - Claire99595694 : @jehoneyuwu Io ho amato bring it on,ghost ma c’è un po’ di love story ma è vernante carina. The uncanny counter no… -