Gazzetta | Fabian Ruiz ha rifiutato di discutere il rinnovo | su di lui ci sarebbe l’Atletico

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il talento diè tra i fattori del momento positivo del Napoli eppure, stando a quanto riporta l’edizione online de Ladello Sport, gli azzurri potrebbero perderlo a fine stagione. Il domani napoletano del ragazzo è fortemente in discussione, il suo contratto scadrà a giugno 2023, ma fino ad oggi, haogni discussione su un eventualeè attratto dalla possibilità di ritornare a giocare nel suo Paese, la Spagna. Da Madrid arriva l’indiscrezione chepronto a investire una cinquantina di milioni per comprarne il cartellino. L'articolo ilNapolista.

Il gol diRuiz è stato un piccolo capolavoro tecnico, con tre scambi a volo prima di arrivare alla conclusione vincente. È il suo momento. Tutto il Napoli gira intorno al talento di questo ...Ruiz: le pagelle7,5 . Gol di qualità superiore, perché lo fa con il piede ma lo costruisce in anticipo con la testa. Regia puntuale e lucida. Corriere dello Sport 7 . Il gol che ha ...Il Napoli batte la Sampdoria a Marassi con un gol per tempo prima di Fabian Ruiz e poi di Oshimen ... Volturno dovranno analizzare in vista della prossima stagione”. La Gazzetta dello sport scrive che ...La Gazzetta dello Sport scrive quanto segue ... Mette lo zampino sulla rete di Fabian Ruiz e poi realizza il raddoppio con un bel contropiede. (CalcioNapoli24) ...