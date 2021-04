Fabian Ruiz pensa ad una variazione dell’ingaggio | la reazione di ADL

(Di lunedì 12 aprile 2021) L’edizione odierna de Il Mattino, scrive in merito alla situazione finanziaria di, dopo una stagione di alti e bassi, si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

caterinabalivo : Si torna a vincere! Siamo sempre lì, coraggio Napoli! Giochiamocela fino al termine della stagione per un posto in… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - CalcioNapoli24 : - ContropiedeA : Buona prova del Napoli che vince meritatamente contro la Samp. Fabian Ruiz il migliore in campo. Bene Zieinski. Osi… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, #FabianRuiz è il motore della squadra, ma senza rinnovo... -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz

C'è qualcosa di nuovo, di atteso, in questo Napoli. C'è il talento di, adesso, a tenere banco. Le sue giocate stanno aggiungendo a centrocampo quel qualcosa che spesso è mancato. Sono il valore aggiunto per alle ambizioni Champions del club napoletano. Il ...I casi più spinosi sono quelli di(che batte cassa con i suoi agenti) e quello di Lorenzo Insigne. L'attaccante vorrebbe restare al Napoli ma la politica dei tagli voluta da De Laurentiis ...Fabian Ruiz ha aperto le danze nel primo tempo chiudendo un azione spettacolare degli azzurri, poi nel finale una galoppata di Osimhen da cavallo di razza ha suggellato la vittoria azzurra. Senza ...L'edizione odierna de Il Mattino, scrive in merito alla situazione finanziaria di Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, dopo una stagione di alti e bassi, si è ...