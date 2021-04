Ex prof di Amici svela perché ha lasciato il talent e lancia una frecciatina (Di lunedì 12 aprile 2021) Amici: parla l’ex prof del talent Mia Molinari è tornata a dire la sua dopo il post pubblicato su Instagram nelle scorse settimane. La docente, che è stata professoressa nella scuola di Amici in passato, ha svelato nelle scorse ore perché ha deciso di abbandonare il talent show di Canale 5. Ma andiamo dritti al L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 aprile 2021): parla l’exdelMia Molinari è tornata a dire la sua dopo il post pubblicato su Instagram nelle scorse settimane. La docente, che è stataessoressa nella scuola diin passato, hato nelle scorse oreha deciso di abbandonare ilshow di Canale 5. Ma andiamo dritti al L'articolo proviene da Novella 2000.

