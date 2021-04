Euro 2020, Gravina scrive a Draghi: “Ci aiuti a far giocare a Roma” (Di lunedì 12 aprile 2021) Gravina, presidente della FIGC, ha inviato al premier Draghi una lettera in cui gli chiede uno sforzo per far giocare Euro 2020 in Italia. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 aprile 2021), presidente della FIGC, ha inviato al premieruna lettera in cui gli chiede uno sforzo per farin Italia.

