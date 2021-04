Euro 2020, Gravina chiede aiuto a Draghi per aprire l’Olimpico al pubblico (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha inviato una lettera a Mario Draghi in previsione di Euro 2020 Come riferito da una nota dell’Ansa, nel fine settimana il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha inviato una lettera a Mario Draghi chiedendogli ”di adoperarsi affinché l’Uefa possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale” dell’Europeo “e delle successive gare previste nel nostro Paese”. Entro il 19 aprile, l’Italia deve assicurare la presenza del 25% del pubblico all’Olimpico di Roma per la partita inaugurale come richiesto dalla Uefa. Ai microfoni di Radio Rai, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ha assicurato che verrà fatto tutto il possibile per stilare un piano ma ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il presidente della FIGC Gabriele, ha inviato una lettera a Marioin previsione diCome riferito da una nota dell’Ansa, nel fine settimana il presidente della FIGC Gabriele, ha inviato una lettera a Mariondogli ”di adoperarsi affinché l’Uefa possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale” dell’peo “e delle successive gare previste nel nostro Paese”. Entro il 19 aprile, l’Italia deve assicurare la presenza del 25% delaldi Roma per la partita inaugurale come richiesto dalla Uefa. Ai microfoni di Radio Rai, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ha assicurato che verrà fatto tutto il possibile per stilare un piano ma ...

