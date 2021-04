Emilio Fede ricoverato all’ospedale: è caduto in casa (Di lunedì 12 aprile 2021) Emilio Fede è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano perché “investito da un’auto”. Ma poi la figlia Sveva smentisce: “Problemi di deambulazione e cadute in casa”. Emilio Fede è stato ricoverato in ospedale, nello specifico all’ospedale San Raffaele di Milano. In un primo momento si pensava a problemi legati al Covid, poi, come molte testate hanno scritto e con le parole del diretto interessato ad Ansa, era certo un incidente d’auto, con successiva operazione chirurgica. Successivamente, però, è arrivata la smentita della figlia Sveva, che ha parlato a Adnkronos di “problemi di deambulazione e di conseguenza cadute varie in casa“. Nel dicembre 2020 aveva contratto il Coronavirus, ed era stato ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 12 aprile 2021)è statoSan Raffaele di Milano perché “investito da un’auto”. Ma poi la figlia Sveva smentisce: “Problemi di deambulazione e cadute in”.è statoin ospedale, nello specificoSan Raffaele di Milano. In un primo momento si pensava a problemi legati al Covid, poi, come molte testate hanno scritto e con le parole del diretto interessato ad Ansa, era certo un incidente d’auto, con successiva operazione chirurgica. Successivamente, però, è arrivata la smentita della figlia Sveva, che ha parlato a Adnkronos di “problemi di deambulazione e di conseguenza cadute varie in“. Nel dicembre 2020 aveva contratto il Coronavirus, ed era stato ...

