Droga: in casa hascisc, arrestati coniugi nel Napoletano (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Pozzuoli, al termine di un controllo anticovid avviato su strada e proseguito con una perquisizione domiciliare, hanno arrestato a Licola, alla periferia della cittadina flegrea, due coniugi trovati in possesso di quasi 1 chilo di hashish, 95 grammi di cocaina e di oltre 600 grammi di marijuana, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio. A Torre Annunziata, i finanzieri della locale Compagnia, dopo aver notato un'autovettura che alla vista della pattuglia aveva effettuato una manovra repentina, ha tratto in arresto, all'altezza del casello autostradale Torre Annunziata Sud, un 31enne di Nocera Inferiore (Salerno) trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

