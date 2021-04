Donne in sanità. FIALS: parte sondaggio sulla parità di genere nei luoghi di lavoro. (Di lunedì 12 aprile 2021) Donne, FIALS: Online il sondaggio ‘Quale parità di genere sui luoghi di lavoro in sanità’ per fotografare la condizione femminile nelle Aziende sanitarie. Entra nel vivo il progetto FIALS Donne&Sindacato con un questionario, messo a disposizione online in questi giorni: è il primo passo di un percorso virtuoso che vede il coinvolgimento di tutte le dipendenti di Aziende sanitarie pubbliche, strutture private e terzo settore, nella realizzazione della campagna di comunicazione per aumentare la consapevolezza e il rispetto delle pari opportunità, e promuovere azioni per il riequilibrio di genere sui luoghi di lavoro. La survey, i cui risultati di compilazione ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021): Online il‘Qualedisuidiin’ per fotografare la condizione femminile nelle Aziende sanitarie. Entra nel vivo il progetto&Sindacato con un questionario, messo a disposizione online in questi giorni: è il primo passo di un percorso virtuoso che vede il coinvolgimento di tutte le dipendenti di Aziende sanitarie pubbliche, strutture private e terzo settore, nella realizzazione della campagna di comunicazione per aumentare la consapevolezza e il rispetto delle pari opportunità, e promuovere azioni per il riequilibrio disuidi. La survey, i cui risultati di compilazione ...

