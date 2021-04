Domenica In, Rita Dalla Chiesa attaccata in diretta da Alessandro Sallusti “Dei vaccini devono parlare solo i medici e non …” (Di lunedì 12 aprile 2021) Rita Dalla Chiesa è stata ospite nella giornata di ieri Domenica 11 aprile nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Ad un certo punto della sua ospitata, sembrerebbe che Rita Dalla Chiesa abbia letteralmente scatenato il caos all’interno dello studio, tanto da far rimanere la stessa Mara Venier senza parole. Ma che cosa è accaduto di così tanto sconvolgente? Domenica In, in studio si parla di Coronavirus e vaccini La prima parte della puntata è stata dedicata come sempre al Coronavirus e tanto spazio è stato dato anche ai vaccini e alla campagna vaccinazioni nel nostro paese. Tra gli ospiti appunto Rita Dalla Chiesa, ma anche Matteo Bassetti, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021)è stata ospite nella giornata di ieri11 aprile nel salotto di Mara Venier aIn. Ad un certo punto della sua ospitata, sembrerebbe cheabbia letteralmente scatenato il caos all’interno dello studio, tanto da far rimanere la stessa Mara Venier senza parole. Ma che cosa è accaduto di così tanto sconvolgente?In, in studio si parla di Coronavirus eLa prima parte della puntata è stata dedicata come sempre al Coronavirus e tanto spazio è stato dato anche aie alla campagna vaccinazioni nel nostro paese. Tra gli ospiti appunto, ma anche Matteo Bassetti, ...

