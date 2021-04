Diasorin compra l'americana Luminex, operazione da 1,8 miliardi (Di lunedì 12 aprile 2021) Colpo da 1,8 miliardi di dollari negli Usa per l'italiana Diasorin che ha sottoscritto un accordo di fusione per l'acquisizione di Luminex, azienda quotata al Nasdaq che sviluppa, produce e vende ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Colpo da 1,8di dollari negli Usa per l'italianache ha sottoscritto un accordo di fusione per l'acquisizione di, azienda quotata al Nasdaq che sviluppa, produce e vende ...

Advertising

sole24ore : DiaSorin compra l’americana Luminex (produttore di test Covid) per 1,8 miliardi di dollari - StartupBootIt : La piemontese DiaSorin compra Luminex per 1,8 miliardi di dollari - Andreacocco87 : RT @InvestoPro_ita: #DiaSorin compra la società americana #Luminex, produttrice di test #Covid, per $1,8 miliardi. Il titolo vola al #Ftsem… - InvestoPro_ita : #DiaSorin compra la società americana #Luminex, produttrice di test #Covid, per $1,8 miliardi. Il titolo vola al… - ItaliaStartUp_ : La piemontese DiaSorin compra Luminex per 1,8 miliardi di dollari - StartupItalia 2021-04-12T08:18:00.000Z -