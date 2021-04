Dazn non funziona, scatta la petizione su Change: “Revocare i diritti tv della Serie A” (Di lunedì 12 aprile 2021) scatta una petizione contro Dazn da parte di un gruppo di tifosi estremamente infuriati per quanto accaduto domenica per le partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio di Serie A. A causa di problemi tecnici, infatti, l’app è andata in tilt e ha smesso di funzionare, non rendendo così possibile la visione dei match. E in previsione dell’assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio del massimo campionato proprio a Dazn, ecco la petizione che sta già raggiungendo i mille firmatari indirizzata alla Lega Serie A, alla quale si chiede di Revocare i diritti tv esclusivi a un broadcaster ritenuto inaffidabile dai tifosi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021)unacontroda parte di un gruppo di tifosi estremamente infuriati per quanto accaduto domenica per le partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio diA. A causa di problemi tecnici, infatti, l’app è andata in tilt e ha smesso dire, non rendendo così possibile la visione dei match. E in previsione dell’assegnazione deitv del prossimo triennio del massimo campionato proprio a, ecco lache sta già raggiungendo i mille firmatari indirizzata alla LegaA, alla quale si chiede ditv esclusivi a un broadcaster ritenuto inaffidabile dai tifosi. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari. #DAZN - NicoSavi : Proposta costruttiva a @DAZN_IT . La app non va,#InterCagliari non si vede. Non potete mandare un signore che attac… - lorepregliasco : #DAZN non funziona. Non promette bene per l'anno prossimo... #InterCagliari - sportface2016 : #Dazn non funziona, scatta la petizione su #Change: 'Revocare i diritti tv della #SerieA' - fabrizi61314250 : @DAZN_IT Va bene detto questo? Non ho potuto vedere un evento in diretta x cui non replicabile il danno è stato fat… -