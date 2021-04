Cremonese-Empoli, Dionisi: “Tour de force post Covid, abbiamo un obiettivo. Chievo? Noi parte lesa” (Di lunedì 12 aprile 2021) Le parole del tecnico dell'Empoli.Domani sarà la volta del recupero della trentunesima giornata di campionato di Serie B tra Cremonese ed Empoli, match precedentemente rinviato a causa del focolaio da Covid-19 che aveva colpito la squadra toscana. Della partita, in programma domani alle ore 16.00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, ha parlato il tecnico della capolista, Alessio Dionisi, nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara."Sapevamo del Tour de force, ma lo hanno tutte, e tra i ragazzi chi ha giocato sta bene: normale che chi aveva meno allenamenti sulle gambe ha sentito di più la partita, ma sappiamo che da ora in avanti dobbiamo andare contro la fatica, lo faremo sempre. Non conta solo quello che abbiamo, ma anche quello che vogliamo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Le parole del tecnico dell'.Domani sarà la volta del recupero della trentunesima giornata di campionato di Serie B traed, match precedentemente rinviato a causa del focolaio da-19 che aveva colpito la squadra toscana. Della partita, in programma domani alle ore 16.00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona, ha parlato il tecnico della capolista, Alessio, nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara."Sapevamo delde, ma lo hanno tutte, e tra i ragazzi chi ha giocato sta bene: normale che chi aveva meno allenamenti sulle gambe ha sentito di più la partita, ma sappiamo che da ora in avanti dobbiamo andare contro la fatica, lo faremo sempre. Non conta solo quello che, ma anche quello che vogliamo ...

