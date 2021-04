Covid e proteste di piazza: Draghi studia le aperture. Ma prima fragili al sicuro (Di lunedì 12 aprile 2021) La protesta dei ristoratori (nella quale non è tuttavia mancata qualche infiltrazione che non ha niente a che vedere con gli chef e i sommelier) è stata un'ulteriore dimostrazione di quanta sofferenza ci sia in giro. Draghi lo sa e sta impostando il lavoro del governo per le prossime tre settimane considerate cruciali. Con un obiettivo: riaprire, certo, ma solo dopo aver messo in sicurezza gli anziani e i più fragili L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) La protesta dei ristoratori (nella quale non è tuttavia mancata qualche infiltrazione che non ha niente a che vedere con gli chef e i sommelier) è stata un'ulteriore dimostrazione di quanta sofferenza ci sia in giro.lo sa e sta impostando il lavoro del governo per le prossime tre settimane considerate cruciali. Con un obiettivo: riaprire, certo, ma solo dopo aver messo in sicurezza gli anziani e i piùL'articolo proviene da Firenze Post.

