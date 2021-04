Coronavirus, l'Oms avverta sui ritmi di contagio esponenziali (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Oms ha dichiarato che la pandemia di Covid-19 si trova attualmente a un punto critico, con infezioni che crescono in maniera esponenziale. Covid, per l’Oms la pandemia è a un punto critico: “Ma può essere fermata” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 12 aprile 2021) L'Oms ha dichiarato che la pandemia di Covid-19 si trova attualmente a un punto critico, con infezioni che crescono in maniera esponenziale. Covid, per l’Oms la pandemia è a un punto critico: “Ma può essere fermata” su Notizie.it.

Advertising

RaiNews : #coronavirus #covid19 #OMS: i casi nei primi mesi dell’anno sono aumentati nonostante i vaccini. Il virus si può fe… - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Coronavirus, l'Oms: pandemia a un punto critico, curva cresce in modo esponenziale - infoitinterno : Coronavirus, l'Oms: pandemia a un punto critico, curva cresce in modo esponenziale - AndreaStair : RT @GianfrancoCast1: Ma come? Che succede ? Qui stiamo riaprendo anche il poco ancora chiuso. OMS terroristi #COVID19 #Coronavirus, #OMS «… - GianfrancoCast1 : Ma come? Che succede ? Qui stiamo riaprendo anche il poco ancora chiuso. OMS terroristi #COVID19 #Coronavirus,… -