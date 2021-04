Clubhouse e i dati degli utenti sottratti dagli hacker, ma il Ceo smentisce (Di lunedì 12 aprile 2021) Il grande successo porta a grandi responsabilità. Da quasi un anno si parla con insistenza di Clubhouse, il social alternativo (per modalità e fruizione) che tanti stanno cercando di imitare. Anche le piattaforme più diffuse, infatti, hanno avviato le sperimentazioni per inserire la possibilità di creare stanze con “messaggi vocali” all’interno delle proprie applicazioni. Insomma, una svolta rispetto al passato. E, come spesso accade, quando qualcosa assume una connotazione di dominio pubblico, iniziano a sorgere i primi problemi. Il tema centrale è sempre quello della privacy, legato anche alla diffusione dei dati sensibili. LEGGI ANCHE > Clubhouse sotto la lente di ingrandimento del garante della privacy francese Nei giorni scorsi, infatti, la testata CyberNews aveva denunciato (ovviamente oscurandoli) la messa online dei ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Il grande successo porta a grandi responsabilità. Da quasi un anno si parla con insistenza di, il social alternativo (per modalità e fruizione) che tanti stanno cercando di imitare. Anche le piattaforme più diffuse, infatti, hanno avviato le sperimentazioni per inserire la possibilità di creare stanze con “messaggi vocali” all’interno delle proprie applicazioni. Insomma, una svolta rispetto al passato. E, come spesso accade, quando qualcosa assume una connotazione di dominio pubblico, iniziano a sorgere i primi problemi. Il tema centrale è sempre quello della privacy, legato anche alla diffusione deisensibili. LEGGI ANCHE >sotto la lente di ingrandimento del garante della privacy francese Nei giorni scorsi, infatti, la testata CyberNews aveva denunciato (ovviamente oscurandoli) la messa online dei ...

