Celta-Siviglia | Papu Gomez completa la rimonta | suo il gol del 3-4 VIDEO

(Di lunedì 12 aprile 2021) Iltrova il gol della. E la rete del 3-4 contro ilVigo nel match della trentesima giornata di Liga 2020/2021 è di Alejandro, ex Atalanta, arrivato in Andalusia nel corso del mercato di gennaio. Ilsi è involato verso la porta, ha vinto un contrasto con un difensore e ha battuto il portiere con un mancino preciso e potente. SportFace.

LigaVigo -3 - 3: dove vedere la diretta ...Spread the love La 30esima giornata della Liga spagnola si conclude questa...Jorge Sampaoli, allenatore argentino del Siviglia, chiude le porte ad un possibile arrivo ... Al suo posto il ct Lopetegui ha chiamato l'attaccante del Celta Vigo Iago Aspa La Spagna non... Calcio ...Il Siviglia fa visita al Celta Vigo nel match valevole per la 30^ giornata di Liga spagnola. Il club andaluso è a caccia di punti per consolidare il quarto posto e restare agganciato alle squadre che ...