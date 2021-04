Carrarese | Di Natale si presenta | “Non possiamo più giocare col fuoco | alla squadra chiedo una cosa”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 12 aprile 2021) Giornata dizione per Antonio "Totò" Di.Laha scelto il sostituto di Silvio Baldini, che ha rassegnato le proprie dimissioni dopo il k.o. contro l'Albinoleffe di sabato pomeriggio, il quinto consecutivo. Al suo posto un altro ex Empoli. Si tratta proprio di Antonio Di, ex capitano dell'Udinese. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa del neo tecnico della compagine toscana."Parto dal presupposto che sono onorato di avere questa grande opportunità società del genere abbia pensato a me. Ci aspetta un finale di stagione da affrontare nel modo più tosto possibile. Ladeve assolutamente uscire da questa cattiva situazione di risultati che l'hanno trascinata dove nessuno mai avrebbe pensato. Ci sono tre gare, tutte importanti, che dobbiamo ...