Azione | De Gregorio | per tutela pini zero fondi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – “Non possiamo permettere che idi Roma, patrimonio non solo arboreo ma anche culturale e identitario di una citta’, muoiano abbandonati a se stessi, vittime della mancanza di cure efficaci contro il parassita Toumeyella parvicornis a causa della sciatteria amministrativa del M5S”. Lo dichiara Flavia De, responsabile Politiche sociali e consigliera del I Municipio di Roma di, il partito di Carlo Calenda. A oggi, infatti, denuncia De, “non ci risulta che nel bilancio di Roma Capitale ci sianodestinati alle cure necessarie per combattere questa piaga che sta devastando i nostri. Risorse che sarebbero fondamentali non solo per ottemperare all’emergenza, ma per pianificare la lotta a questo parassita attraverso l’introduzione della lotta ...