Amici 20, le prime parole di Enula dopo l’eliminazione (Di lunedì 12 aprile 2021) Ad Amici, dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani, nel corso dell’ultima puntata serale ha perso un altro grande talento. dopo un ballottaggio con Tancredi, ad uscire dal programma di Maria De Filippi è stata Enula. Appena finita la puntata del talent, Enula ai microfoni di Witty tv ha confessato le sue paure ed ha fatto un in bocca al lupo agli altri ragazzi rimasti nel programma. Le prime parole di Enula “Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché – spiega Enula dopo la sua eliminazione da Amici – comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale. Per me è stato anche impegnativo perché convivere con così ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Addi Tommaso Stanzani, nel corso dell’ultima puntata serale ha perso un altro grande talento.un ballottaggio con Tancredi, ad uscire dal programma di Maria De Filippi è stata. Appena finita la puntata del talent,ai microfoni di Witty tv ha confessato le sue paure ed ha fatto un in bocca al lupo agli altri ragazzi rimasti nel programma. Ledi“Non mi immaginavo davvero una crescita così veloce. Perché – spiegala sua eliminazione da– comunque crescere così in pochi mesi non è normale e invece questo posto di porta a farlo in maniera esponenziale. Per me è stato anche impegnativo perché convivere con così ...

Advertising

la_rossonera : RT @RibaltaRossoner: Buongiorno amici di @RibaltaRossoner ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi #12aprile #Sempr… - RibaltaRossoner : Buongiorno amici di @RibaltaRossoner ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi #12aprile… - Nicolet17190359 : @Alba_DHale @SorayaSeaLover @CDamnfinecoffee io ho amici che amano il sovrannaturale e come li parlo che ci sono 15… - raulcarra69 : RT @bubinoblog: I PIÙ VISTI DEL PRIME TIME: SVETTA AMICI, SEGUONO LEONARDO, UN PASSO DAL CIELO E LA FUGGITIVA - BelpassoAlberto : RT @elsaud96: Il signore in foto è il mio mister da quando, in una delle prime conferenze, ha smerdato i giornalai napoletani amici di ques… -